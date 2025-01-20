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Karabük'te Amatör Lig Maçında Taraftar Arbede Çıkardı

Karabük'te Amatör Lig Maçında Taraftar Arbede Çıkardı
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Karabük'te Eflanispor ve Bartınspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig maçında taraftarlar arasında yaşanan arbede, polis müdahalesiyle sona erdi. Yaşanan olay cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Karabük'te Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta iki takımın taraftarları arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Eflanispor, sahasında Bartınspor ile karşı karşıya geldi. Eflanispor'un 42. dakikada Fahri Küçükkurt'un kaydettiği gole, Bartınspor 90. dakikada Ümit Emirhan Demir'in golüyle cevap verdi.

Müsabakanın bitişine saniyeler kala iki takım taraftarları arasında yaşanan küfürlü atışma nedeniyle ortalık karıştı. Birbirlerine su şişeleri fırlatan tarafları polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Uyarılar dikkate alınmayınca polis taşkınlığı önlemek için olaya karışanlara copla müdahale etti. Bir polis az kalsın taşkınlığı önlemeye çalışan başka bir polisi copluyordu. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maçı takip eden AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz'ın da yaşanan taşkınlığı önlemeye çalıştığı görüldü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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