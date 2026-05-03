Karabük'te 1. Amatör Lig maçında saha karıştı
Karabük 1. Amatör Ligi play-off yarı final maçının ardından sahada çıkan gerginlik nedeniyle karşılaşma kısa süreli durdu.
Karabük 1. Amatör Lig play-off yarı finalinde Safranboluspor ile Yortanspor, Onur Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Mücadele Safranboluspor'un 4-1 üstünlüğüyle devam ederken son anlarda sahada gerginlik yaşandı.
İki takım oyuncuları arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek saha içine yayıldı. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşma bir süre durduruldu. Hakemin kırmızı kart gösterdiği oyuncuların sahayı terk etmesinin ardından maç yeniden devam etti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka bir olay yaşanmazken, Safranboluspor sahadan 4-1 galip ayrılarak Karabük 1. Amatör Lig play-off finaline yükseldi. - KARABÜK