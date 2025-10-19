Karabük İdman Yurdu Spor, İlk Galibiyetini Elde Etti
TFF 3. Lig 3. Grup'un 7. haftasında Karabük İdman Yurdu Spor, evinde Çeyeli Spor Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı.
Hakemler: Yalçın Taşkınfurat, Bırak Yanardağ, Sadık Eren Ulusoy
Karabük İdman Yurdu Spor: Furkan Yasin Çevik, Göksu Mutlu, Ahmet Türkyılmaz (Seyit Ali Kahya dk. 46), Mert Özyıldırım, Eray Uysal (Kaan Erdoğan dk. 81), Kağan Köroğlu, Ahmet Sezer, Arda Belen, Ege Okka, Yunus Emre Alagöz (Mustafa Yorulmaz dk. 67), Tugay Keleş (Berkcan Cengiz dk. 73)
Çayelispor: Burak Diker, Musa Eren Karakaş (Ethem Erboğa dk. 46), Hüseyin Yıldız, Habil Özbakır, Arif Cılak, Berkay Kumlu (Muhammed Ali Yılmaz dk. 46), Muhammed Emin Balcılar (İsmail Can Fidan dk. 46), Muhammet Ali Demir (Cömert Ağa Öcal dk. 67), Ali Osman Karnapoğlu, Hüseyin Eşkol, Oğuzhan Eskiköy
Goller: Tugay Keleş (dk. 5 pen.), Seyit Ali Kahya (dk. 88) (Karabük İdman Yurdu)
Sarı kartlar: Arda Belen, Kaan Erdoğan (Karabük İdman Yurdu), Oğuzhan Eskiköy, İsmail Can Fidan, Hüseyin Yıldız (Çayeli Spor Kulübü) - KARABÜK