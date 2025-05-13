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Karabük Eflani, Türkiye'de İlk İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapacak

Karabük Eflani, Türkiye'de İlk İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapacak
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Eflani ilçesinde düzenlenecek olan İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası, geleneksel sporları yaygınlaştırmak ve güreş kültürünü desteklemek amacıyla gerçekleştirilecek. Turnuvada dereceye giren sporculara toplam 80 bin TL ödül verilecek.

Karabük'ün Eflani ilçesi Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan İller Arası Kuşak Güreşi Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Eflani Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün organizasyonuyla hayat bulan bu etkinlik, geleneksel spor dallarından biri olan kuşak güreşini ülke genelindeki sporcularla buluşturacak.

Dereceye giren sporculara toplan 80 bin TL ödül verilecek olan organizasyon 14 Mayıs Çarşamba Günü 11.00'de Eflani Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda başlayacak.

Turnuva, farklı illerden gelen güreşçilerin kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Hem sporun yaygınlaşmasını sağlamak hem de güreş kültürünü desteklemek amacıyla düzenlenen etkinlik, izleyicilere büyük heyecan yaşatacak.

Eflani Kaymakamı Ömer Bulut etkinliğin Türkiye'de ilk kez düzenlediğini belirterek, "Eflani ilçemizde ev sahipliği yapacağımız 'İller Arası Kuşak Güreşi' turnuvamızda sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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