Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartalspor, Bağcılar Belediyespor'u 72-55 mağlup etti. Ev sahibi ekip, devre arasına 38-27 önde girdi ve ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçı kazandı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 8. hafta mücadelesinde Karabük Demir Kartalspor, konuk ettiği Bağcılar Belediyespor'u 72-55 yendi.
Yenimahalle Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada devre arasına 38-27 önde giren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek müsabakayı 72-55 kazandı.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Spor