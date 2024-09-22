Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kara Kartal kazandı.

RASHICA PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye oldukça etkili başlayan siyah-beyazlılar 20. dakikada Rashica'nın şık golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

EMRE AKBABA EŞİTLEDİ

İkinci yarıda ise Arda Turan'ın öğrencileri penaltıdan skoru eşitledi. 61. dakikada Mame Thiam'ın Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona hakem Zorbay Küçük kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşündüğünden Thiam'a sarı kart verdi. VAR incelemesi tavsiyesi geldi. Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi ve Thiam'a gösterdiği sarı kartı iptal etti. Penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba skoru eşitledi.

CIRO IMMOBILE FİŞİ ÇEKTİ

89. dakikada Beşiktaş VAR incelemesi sonunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Immobile golü attı skor 2-1 oldu.