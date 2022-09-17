Kara Kartal galibiyete hasret! Beşiktaş, İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, 86. dakikada yediği gol ile sahadan 1 puanla ayrıldı. Geçen hafta Başakşehir'e 1-0 yenilen Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

İstanbulspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

ERSİN KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmada Beşiktaş 8. dakikada N'Koudou ile öne geçerken, İstanbulspor Ersin Destanoğlu'nun kendi kalesine attığı gol ile skora dengeyi getirdi. 39. dakikada sahneye çıkan Weghorst ise Beşiktaş'ı soyunma odasına 2-1'lik skor avantajıyla götürdü.

86'DA BERABERLİK GOLÜ GELDİ

İkinci yarı oyunun hakimi olan İstanbulspor, 86. dakikada Ali Yaşar'ın frikikten attığı gol ile skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.