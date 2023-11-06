Galatasaray'da yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, Okan Buruk'a talepte bulunarak tıpkı Icardi gibi iğneyle oynayabileceğini söyledi.

Kaptan gibi kaptan! Muslera büyük fedakarlığa hazırlanıyor

Kasımpaşa maçında sakatlanan Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, büyük fedakarlık yapmaya hazırlanıyor. 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen kaptan, iğneyle sahaya çıkabileceğini belirtti.

FORMAYI GİYMEK İSTİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Fernando Muslera sahalara erken dönmek için fedakarlık yapmaya hazır. Uruguaylı eldiven sakatlığının iğneyle oynayabilecek seviyeye gerilediği an Galatasaray formasını giymek istiyor.

9 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPADI

Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maça çıktı. Uruguaylı eldiven bu karşılaşmalarda 18 gol yerken 9 maçta da kalesini gole kapadı.