Kapıyı gösterdiler! Fenerbahçe, Gustavo Henrique'den kulüp bulmasını istedi

Fenerbahçe, Flamengo'dan kiraladığı Gustavo Henrique'nin bonservisini aldıktan sonra oyuncuya kulüp bulması için yol gösterdi. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. Henrique ile Brezilya ve Meksika'dan bazı ekipler ilgileniyor.

BONSERVİSİ ALINDI

Fenerbahçe, geçen sezon Flamengo'dan kiraladığı Brezilyalı stoperin 1.4 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonunu kullandı. Ancak Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyla yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmüyor.

MENAJERİ KULÜP ARIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Brezilyalı stoperin menajeri, oyuncusuya yeni sezon için kulüp arıyor. Henrique ile ülkesi Brezilya'dan bazı ekipler ve Meksika'dan Cruz Azul ilgileniyor