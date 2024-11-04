Kapaklıspor, Erokspor'u 86-77 Mağlup Etti
Türkiye Basketbol Ligi'nde Kapaklıspor, kendi sahasında Erokspor'u 86-77 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın ilk yarısını 45-41 önde kapatan Kapaklıspor, antrenörü Sertan Çakırer'in övgüsünü kazandı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi İlkan Karaman sezonunda Kapaklıspor sahasında Erokspor'u 86-77 mağlup etti.
Kapaklı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 45-41 önde tamamladı.
Karşılaşmayı Kapaklıspor 86-77 kazandı.
Kapaklıspor Baş Antrenörü Sertan Çakırer, AA muhabirine, rakipleri karşısında galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Sporcuları tebrik eden Çakırer, taraftarlara teşekkür etti.