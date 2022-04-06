Kapadokya'da "havada, karada, yer altında" masa tenisi oynandı

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından Kapadokya'da düzenlenen etkinlik kapsamında, sıcak hava balonunda, tarihi Nevşehir Kalesi'nde ve Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde masa tenisi maçı yapıldı.

6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla "Yer altında, yer üstünde, gökyüzünde. Masa tenisi her yerde." sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Göreme beldesi yakınlarındaki Güllüdere Vadisi'nde hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine mini tenis masası yerleştirildi. Araçlara iple bağlanarak alana sabitlenen ve yerden 10 metre yükselen sıcak hava balonunda Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Hakan Bebek, TMTF Başkanı Oktay Çimen, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile federasyon yetkilileri masa tenisi oynadı.

Daha sonra tarihi Nevşehir Kalesi'ne geçilerek surların arasında hazırlanan alanda, ardından da Kaymaklı Yeraltı Şehri'nde masa tenisi maçı gerçekleştirildi.

TMTF Başkanı Çimen, gazetecilere, Dünya Masa Tenisi Günü dolayısıyla her ülkede etkinlik düzenlendiğini, Kapadokya'daki etkinliklerin kamera kayıtlarının birincinin belirlenmesi amacıyla Dünya Masa Tenisi Federasyonuna gönderildiğini belirtti.

Kapadokya'da farklı bir projeye imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Çimen, "Türkiye'de bu etkinliği yapmak, sesimizi dünyaya duyurmak, aynı zamanda Kapadokya'yı tanıtmak ve masa tenisine ilgi çekmek amacıyla güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Hem balonda hem kalede hem de yer altında masa tenisi oynuyoruz. Nevşehir bundan sonra masa tenisine ev sahipliği yapacaktır. Gençlere bu sporu sevdirmek istiyoruz." dedi.

Belediye başkanı Mehmet Savran da kentteki gençler ile çocuklara bu sporu sevdirmek ve başarılı sporcuların yetiştiğini görmek istediklerini ifade etti.

Savran, TMTF ile iş birliği içinde masa tenisinde uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmak istediklerini kaydetti.