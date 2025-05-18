Kapadokya Bisiklet Festivali Heyecanla Bekleniyor

Kapadokya Bisiklet Festivali Heyecanla Bekleniyor
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Nevşehir'de 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Kapadokya Bisiklet Festivali, farklı kategorilerde yarışacak sporculara ev sahipliği yapacak. Amatörlerden profesyonellere kadar bisiklet tutkunlarının katılacağı etkinlik, Kapadokya'nın eşsiz doğal güzellikleri arasında gerçekleştirilecek.

Nevşehir'de gelecek ay düzenlenecek "Kapadokya Bisiklet Festivali"nde sporcular farklı kategorilerde liderlik için mücadele edecek.

Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen Kapadokya Bisiklet Festivali, Salcano ana sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı ve Ürgüp Belediyesi desteklerinde, Shimano ve PT Academy sponsorluğunda gerçekleşecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da, 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek yarışlarda, yol bisikletçilerinin yanı sıra Gravel, E-Gravel, MTB ve E-MTB sporcuları da bir araya gelecek.

Kapadokya'nın peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri arasında gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında, 14 Haziran Cumartesi günü Salcano sponsorluğundaki "Büyük Sürüş", 111 kilometrelik parkurda koşulacak.

Amatör bisikletçilerin yer alacağı "Büyük Sürüş", farklı seviyelerdeki parkurlarda her yaş ve yetenek seviyesinden bisiklet tutkununa hitap edecek.

Ürgüp merkezden sabah 08.00'de verilen startla pedal basacak sporcular, etapları geçerek yeniden Ürgüp ilçe merkezindeki bitiş çizgisine ulaşacak.

15 Haziran Pazar günü ise Kapadokya'nın çeşitli vadi ve rotalarını içinde barındıran Gravel ve E-Gravel yarışı 50 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Ürgüp ilçe merkezinden saat 09.00'da başlayacak yarış, aynı yerde sona erecek. Zorlu arazi koşulları arasındaki gravel yarışlar, hızın ve stratejinin birleştiği macera arayan bisikletçilerin dayanıklılıklarını ve teknik becerilerini test edecek.

15 Haziran'da dağ bisikleti sporcuları da patika tırmanışı, iniş yapma, engelleri aşma ve keskin virajlarda pedal basacak.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Spor
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