Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm

Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe kariyerindeki ilk maçına çıktı.

"İLK MAÇIMDA İYİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fransız yıldız, galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kante, "Bugün sahaya ilk çıkışımdı. İlk maçımda iyi bir galibiyet aldık, beraber kazandık" ifadelerini kullandı.

TARAFTARA ÖZEL PARANTEZ

Fenerbahçe taraftarının desteğine dikkat çeken Kante, atmosferden çok etkilendiğini vurguladı. Deneyimli futbolcu, "Taraftarlar maçın başından sonuna kadar destek verdi. Çok iyi bir atmosfer vardı" dedi.

"UMARIM BİRLİKTE SEZONU DA KAZANIRIZ"

Açıklamalarının devamında taraftarlara işaret eden Kante, "Umarım taraftarlarla birlikte sezonu da kazanırız. Çok güzel bir karşılama oldu. Umarım onların bu desteğine en iyi şekilde karşılık veririm" sözleriyle mesajını tamamladı.