Genç futbolcu Baran Alp Vardar son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir kanser tedavisi gören ve bugün hayatını kaybeden İstanbulspor'un genç futbolcusu Baran Alp Vardar, son yolculuğuna uğurlandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da kanser teşhisi nedeniyle tedavi gören Baran Alp Vardar, 20 yaşında vefat etti. Vardar için Beylikdüzü Mevlana Cami'nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Genç futbolcunun forması da tabutunun üzerine koyuldu. Baran Alp Vardar'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, cenazeye İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve yönetim kurulunun yanı sıra takım arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı.

Baran Ali'nin naaşı defnedilmek üzere Güzelce Mezarlığı'na götürüldü. - İSTANBUL

