Kanseri Yenen Tamer Talha İçin Balonlar Uçuruldu

İskenderun'da, beyin kanserini yenen 3 yaşındaki Tamer Talha Oğuz'un iyileşmesi kutlandı. Fenerbahçeliler Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, Tamer Talha'ya hediyeler verilip sarı-lacivert balonlar gökyüzüne bırakıldı.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kanseri yenen Fenerbahçe taraftarı 3 yaşındaki Tamer Talha Oğuz için gözyüzüne balonlar bırakıldı.

Beyin kanserine yakalanan Tamer Talha Oğuz, 14 ay süren kemoterapi ve radyo terapinin ardından hastalığı yendi. Tamer Talha'nın iyileşmesini kutlamak için İskenderun Fenerbahçeliler Derneği ve sarı-lacivert renkle gönül veren taraftarlar sürpriz kutlama gerçekleştirdi. İskenderun Yelken Kulübü'nde gerçekleşen etkinlikte Tamer Talha'ya hediyeler veren Fenerbahçe taraftarları, daha sonra gökyüzüne sarı-lacivert balonlar uçurdu. Fenerbahçelilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten baba Oğulcan Oğuz, İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen ve taraftarlara teşekkür etti. Tamer Talha'nın hayali olan balonları uçurabildikleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Oğuz, "Bize bu sürprizi yapan kıymetli Fenerbahçe ailesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Tamer Talha'yı tedavi sürecinde de yalnız bırakmadıklarını anlatan İskenderun Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mustafa Düzen, "Tamer Talha Oğuz kardeşimizin iyileşmesi dolayısıyla böyle bir etkinlik düşündük, aileyi de davet ettik. Çok mutluyuz. Hep beraber sarı-lacivert balonlarımızı uçurduk. Yoğun bir katılım oldu. Tamer Talha'yı böyle gördüğümüz için Allah'a şükrediyoruz. Rabbim bütün hasta çocuklara şifalar versin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
