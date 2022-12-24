Kanser tedavisi gören Christoph Daum son halini paylaştı: Önlem alın

Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran teknik direktör Christoph Daum geçtiğimiz günlerde kendisine kanser teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Tedavisi devam eden Alman hocanın son hali hayranlarını üzdü. Sosyal medyadan paylaşım yapan Daum, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın!" dedi.

Daum, Ekim ayında Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve tüm gücüyle hastalıkla mücadele edeceğini açıklamıştı. Yeni bir paylaşım daha yapan Alman hoca son halini paylaşırken, son durumundan bahsetti.

"KANSER İÇİN ÖNLEM ALIN"

Sosyal medya hesabından son durumuna ilişkin paylaşım yapan Daum, "Destekleyici sözleriniz bana güç verdi ve tedavimi son derece olumlu etkiledi. İyileşme yolundayım. Yeni yıl mesajım; kanser için önlem alın!" ifadelerini kullandı.

"BEN BİR SAVAŞÇIYIM"

Daum daha önce yaptığı paylaşımda, "Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir savaşçıyım ve bu zorlukla iyimser bir şekilde ve tüm gücümle mücadele edeceğim. Bu yüzden mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için şimdi özel yaşama ihtiyacım olduğuna saygı duymanızı rica ediyorum. Olumlu mesajlarınızdan mutlu oluyorum ve desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.