Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı kano ile denize iniş yaptı. Kaval, denize inerek kanoyla kürek çekti ve Alanya Kalesi'ne ulaşarak Fosforlu, Aşıklar ve Korsan Mağaraları ile Alanya Tersanesi'ni gezen Kaval, yeni projelerinin olacağını söyledi.

- Kanoyla yamaç paraşütü yaptı, yolculuğa denizde devam etti

Yamaç paraşütüne kano bağlayıp denize indi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, özel olarak hazırladığı düzenek sayesinde paraşütüne bağladığı kano ile denize iniş yaptı.

Paraşütüne bağladığı kano ile yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'den Kleopatra Plajı'na doğru atlayan Kaval, denize inerek kanoyla kürek çekti. Alanya Kalesi'ne ulaşarak Fosforlu, Aşıklar ve Korsan Mağaraları ile Alanya Tersanesi'ni gezen Kaval, yeni projelerinin olacağını söyledi.

Aynı zamanda youtuber olan Kaval, "10 yılı aşkın süredir tandem pilotluğu yapıyorum. Daha önce de Alanya'da yatak odası takımını paraşütle uçurmuştum. Şimdi de bir kano uçurdum. İki farklı özgün sporu aslında bir çatı altında topladım. Hava ve su sporunu birlikte denedim. Kano ile Cleopatra Plajı'na iniş yaptım. Sonrasında ise kano ile bir kale turu gerçekleştirdim. Belgesel tadında yine çok güzel ve sıra dışı bir projeye imza attığımı düşünüyorum. Yeni projelerim gelecek.