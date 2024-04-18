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Kanarya yarı final peşinde! İşte Fenerbahçe-Olympiakos maçının muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile sahasında karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Müsabakayı, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Mark Borsch yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniel Schlager olacak.

İLK MAÇI YUNAN EKİBİ KAZANDI

İlk maçta Yunanistan'da rakibine 3-2 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2 ve daha farklı her türlü galibiyette adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertlilerin 1 farklı galibiyetinde ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık 2 uzatma sonucunda skor değişmezse, yarı finale çıkan ekibi penaltı atışları belirleyecek. Müsabakada konuk ekibin her türlü galibiyeti ve beraberlik durumunda ise Fenerbahçe Avrupa kupalarına veda edecek.

2 EKSİK VAR

Fenerbahçe, Olympiakos karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Mert Hakan Yandaş, müsabakada yer alamayacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını tamamen atlatan ancak maç eksiği bulunan Joshua King'in durumuna maç saatinde teknik ekip karar verecek. Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın UEFA kadrosunda yer vermediği Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da yararlanamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic Osayi-Samuel, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Fred; Dusan Tadic, İrfan Can, Szymanski, Dzeko.

Olympiakos; Tzolakis; Rodinei, Ntoi, Carmo, Ortega; Hezze, Chiquinho; Fortounis, Jovetic, Podence; El-Kaabi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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