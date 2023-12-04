Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Szymanski, İrfan Can ve Dzeko (2) attı.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI
Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Szymanski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
İRFAN CAN'DAN İNANILMAZ GOL
İlk yarının son anlarında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, rakibine çalım atıp kaleyi gördü. Yıldız futbolcunun sert şutu ağları buldu ve durum 2-0 oldu.
MANAJ ATTI
51'de sağ kanatta Samu Saiz'in ortasında topu önüne alan Manaj karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
DZEKO SAHNEDE
Maçın son anlarında sahneye çıkan sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 68 ve 76. dakikalarda attığı 2 golle takımını 4-1 öne geçirdi.