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Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin gollerini Szymanski, İrfan Can ve Dzeko (2) attı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI

Mücadeleye etkili başlayan sarı-lacivertliler, 17. dakikada Szymanski'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi

İRFAN CAN'DAN İNANILMAZ GOL

İlk yarının son anlarında sahneye çıkan İrfan Can Kahveci, rakibine çalım atıp kaleyi gördü. Yıldız futbolcunun sert şutu ağları buldu ve durum 2-0 oldu.

Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi

MANAJ ATTI

51'de sağ kanatta Samu Saiz'in ortasında topu önüne alan Manaj karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi

DZEKO SAHNEDE

Maçın son anlarında sahneye çıkan sarı-lacivertlilerin yıldız golcüsü Edin Dzeko, 68 ve 76. dakikalarda attığı 2 golle takımını 4-1 öne geçirdi.

Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi

Kaynak: Haberler.com / Spor

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