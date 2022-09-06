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Kanal sahibi Gökçek'in pek hoşuna gitmeyecek! Abdülkerim Durmaz'dan "Hayat pahalılığı" isyanı

Spor Haberleri

Kanal sahibi Gökçek'in pek hoşuna gitmeyecek! Abdülkerim Durmaz'dan 'Hayat pahalılığı' isyanı

Melih Gökçek'in sahibi olduğu Beyaz TV'de spor yorumcusu Abdülkerim Durmaz hayat pahalılığından dert yandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in oğlunun başında bulunduğu Beyaz TV'de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdülkerim Durmaz'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"HER GIDA ÇOK PAHALI"

Ankaragücü - Beşiktaş maçını yorumlayan Durmaz, verilen penaltıyı hayat pahalılığı üzerinden örneklendirdi. Türkiye'de korkunç bir pahalılık olduğunu vurgulayan Durmaz, "Türkiye'de biliyorsunuz gıda ürünlerinde enflasyon var. Her gıda çok pahalı. Elma pahalı, domates pahalı, Türkiye'de yakıt pahalı mazot pahalı. Türkiye de gıdada korkunç pahalılık var. Herkes şikayetçi. Türkiye'de bir tek şey ucuz o da penaltı" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Abdülkerim Durmaz Spor Haberler

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