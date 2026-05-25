Formula 1'de sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

Güncelleme:
Formula 1'de sezonun 5. etabı Kanada Grand Prix'sini Mercedes pilotu Kimi Antonelli kazandı. Antonelli bu sezon üst üste dördüncü galibiyetini alırken, Lewis Hamilton ikinci, Max Verstappen üçüncü oldu.

Montreal kentindeki 4,36 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde yapılan yarış, 70 tur üzerinden düzenlendi.

Antonelli, 1 saat 28 dakika 15.758 saniyelik süreyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.

Ferrari takımından Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, liderden 10.768 saniye farkla ikinci, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 11.276 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Formula 1'de sezon, 7 Haziran Pazar günü koşulacak Monaco Grand Prix'siyle devam edecek.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 156

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 90

3. George Russell (Büyük Britanya): 88

4. Charles Leclerc (Monako): 87

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 58

Takımlar

1. Mercedes: 244

2. Ferrari: 177

3. McLaren: 106

4. Red Bull: 82

5. Alpine: 47

Kaynak: AA / Fatih Erel
