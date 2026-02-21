2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar curling kategorisinde Kanada, ABD'yi 10-7 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu, Kanada'nın bu alandaki olimpiyatlardaki 6. madalyasıdır.
İtalya'daki organizasyonun 15. gününde curling kadınlar bronz madalya maçı, Cortina Curling Olimpiyat Stadı'nda oynandı.
Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes ve Rachel Brown'dan oluşan Kanada, ABD'ye 10-7 üstünlük kurarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Kanada, bu kategoride olimpiyatlardaki 6. madalyasını elde etti.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan