2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda kadınlar curling kategorisinde Kanada, ABD'yi 10-7 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Bu, Kanada'nın bu alandaki olimpiyatlardaki 6. madalyasıdır.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın curling kadınlar kategorisinde ABD'yi 10-7 yenen Kanada, bronz madalya aldı.

İtalya'daki organizasyonun 15. gününde curling kadınlar bronz madalya maçı, Cortina Curling Olimpiyat Stadı'nda oynandı.

Rachel Homan, Tracy Fleury, Emma Miskew, Sarah Wilkes ve Rachel Brown'dan oluşan Kanada, ABD'ye 10-7 üstünlük kurarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Kanada, bu kategoride olimpiyatlardaki 6. madalyasını elde etti.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
