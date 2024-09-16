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Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi Müsabakaları Tamamlandı

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Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleşen Kamu Spor Oyunları İl Birinciliği masa tenisi müsabakaları, çekişmeli anlara sahne oldu. Afyonkarahisar Müftülüğü birinci, Osman Atilla Ortaokulu ikinci oldu.

Kamu Spor Oyunları İl Birinciliği masa tenisi müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda tamamlandı.

Takımlar arasındaki mücadeleler, günün sonunda oldukça çekişmeli ve keyifli geçti. Turnuva, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz anlar yaşattı ve sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan müsabakalar sonucunda Afyonkarahisar Müftülüğü birinci, Osman Atilla Ortaokulu ikinci, Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü B takımı üçüncü ve A takımı dördüncü oldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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