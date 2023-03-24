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Kalecilere sürpriz yasak! Futbola resmen yeni bir kural eklendi

Spor Haberleri

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Yeni kurala göre kaleciler, penaltı atışları öncesinde kale direkleri ve ağlarına dokunarak vuruşu yapacak futbolcunun dikkatini dağıtamayacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.

KALECİLER, PENALTI ATIŞINI GECİKTİREMEYECEK

IFAB, kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.

DİREKLERE VE AĞLARA DOKUNMAK YASAK

Öte yandan IFAB'ın yayınladığıyeni kurala göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.

Haberler.com - Spor

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Yorumlar (3)

senar:

ne kadar gereksiz şeyleri düşünüyorlar kural koymak için. Hatta kaleci hiç hareket edemesin penaltı sırasında. Rakip dilediği gibi kullansın.

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Hamit Gündoğdu:

Hatta kale boş olması lazım... Yazık değil mi? Penaltı atanı sitrese sokmaya ne hakkınız var!?;)))) Ve hatta hiç penaltı atılmadan gol sayilsin golü atan ooo pıtı pıtı ile belirlensin...

03Yayından Kaldır
senar:

DOKUNURSA NE OLUR

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500
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