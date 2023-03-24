Kalecilere sürpriz yasak! Futbola resmen yeni bir kural eklendi

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Yeni kurala göre kaleciler, penaltı atışları öncesinde kale direkleri ve ağlarına dokunarak vuruşu yapacak futbolcunun dikkatini dağıtamayacak.