Kalecilere sürpriz yasak! Futbola resmen yeni bir kural eklendi
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Yeni kurala göre kaleciler, penaltı atışları öncesinde kale direkleri ve ağlarına dokunarak vuruşu yapacak futbolcunun dikkatini dağıtamayacak.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan 2023/24 futbol kurallarındaki değişiklikler duyuruldu.
KALECİLER, PENALTI ATIŞINI GECİKTİREMEYECEK
IFAB, kalecilerin penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara dokunmasını yasakladı. Kural değişikliklerine göre; kaleciler, penaltı atışını geciktirerek penaltıyı atan oyuncunun dikkatini dağıtamayacak.
DİREKLERE VE AĞLARA DOKUNMAK YASAK
Öte yandan IFAB'ın yayınladığıyeni kurala göre, kaleciler, penaltılar öncesinde kale direklerine ve ağlara da dokunamayacak.