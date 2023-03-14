Kaleci, topu eline aldığı için kart gördü! Gerçek bambaşka çıktı

İngiltere'nin alt liginde oynanan karşılaşmada ragbi maçları içinde kullanılan sahada ceza sahası çizgisini karıştıran kaleci topu eline alınca sarı kart gördü. Futbolseverler tarafından oldukça eleştirilen pozisyon tartışmaları da beraberinde getirdi.

Futbol sahalarının çok amaçlı olarak kullanılması her zaman olumlu sonuçlara neden olmuyor. İngiltere'nin alt liglerinden birinde oynanan karşılaşmada kullanılan stat aynı zamanda ragbi sporu için de kullanılınca futbol müsabakası oynandığı anda oldukça ilginç bir olay meydana geldi.

KALECİ ÇİZGİLERİ KARIŞTIRDI

Ceza sahası dışında topla buluşan kaleci, ragbi çizgisini ceza sahası çizgisi sanınca topu eline aldı. Bu durum hem sarı kartla cezalandırıldı hem de takımı tehlikeli bölgeden bir atak yedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ALDI

Bu maçın ardından genç file bekçisi ise sosyal medyanın gündemine otururken, bazı kullanıcılar da sahanın bu şekilde kullanılmasını eleştirdi.

Sosyal medyada eleştirildi;