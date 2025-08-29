Kale'de Dostluk Futbol Müsabakası Düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla "Dostluk Futbol Müsabakası" düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale Belediyesi tarafından ilçe stadında organize edilen futbol müsabakasında ilçe protokolü ve gençler kıyasıya mücadele etti.

Müsabakada, Kale Kaymakamı Onur İnce, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç de gençlerle top koşturdu.