Kale'de Dostluk Futbol Müsabakası Düzenlendi
Malatya'nın Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Dostluk Futbol Müsabakası' ilçe protokolü ve gençlerin katılımıyla gerçekleşti.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kale Belediyesi tarafından ilçe stadında organize edilen futbol müsabakasında ilçe protokolü ve gençler kıyasıya mücadele etti.

Müsabakada, Kale Kaymakamı Onur İnce, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç de gençlerle top koşturdu.

Kaynak: AA / Bilal Timur - Spor
