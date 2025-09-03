Haberler

"Kahve alıp geliyorum" dedi! Transfer görüşmesinden kaçtı

'Kahve alıp geliyorum' dedi! Transfer görüşmesinden kaçtı
İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos'a transfer olması beklenen tecrübeli Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa, kulüp binasında sözleşmeyi imzalamak üzereyken ortadan kayboldu. Kahve alma bahanesiyle ayrılan Ochoa'nın bir daha geri dönmediği belirtildi.

Tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa'nın İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos'a transferi ilginç bir şekilde gerçekleşmedi. Kulüp binasında sözleşmeyi imzalamak üzereyken kahve alma bahanesiyle ayaklanan Ochoa bir daha geri dönmedi.

"KAHVE ALIP GELİYORUM" DEDİ

Sergio Gonzalez Pulgar'ın haberine göre; Ochoa, Burgos'a imza atmak üzere kulüp binasına gitti. Sözleşmedeki detaylarını incelerken kahve alma bahanesiyle ayaklanan deneyimli kalecinin bir daha geri dönmediği aktarıldı. Burgos yetkililerinin ısrarlı aramalarına rağmen Guillermo Ochoa'ın telefonlara cevap vermediği belirtildi.

'Kahve alıp geliyorum' dedi! Transfer görüşmesinden kaçtı

Deneyimli kaleci konuyla ilgili, "Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin yüzde 60'ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu" ifadelerini kullandı.

