'Kahve alıp geliyorum' dedi! Transfer görüşmesinden kaçtı

Tecrübeli kaleci Guillermo Ochoa'nın İspanya 2. Lig ekiplerinden Burgos'a transferi ilginç bir şekilde gerçekleşmedi. Kulüp binasında sözleşmeyi imzalamak üzereyken kahve alma bahanesiyle ayaklanan Ochoa bir daha geri dönmedi.

"KAHVE ALIP GELİYORUM" DEDİ

Sergio Gonzalez Pulgar'ın haberine göre; Ochoa, Burgos'a imza atmak üzere kulüp binasına gitti. Sözleşmedeki detaylarını incelerken kahve alma bahanesiyle ayaklanan deneyimli kalecinin bir daha geri dönmediği aktarıldı. Burgos yetkililerinin ısrarlı aramalarına rağmen Guillermo Ochoa'ın telefonlara cevap vermediği belirtildi.

Deneyimli kaleci konuyla ilgili, "Kulüp sözleşme değerini aniden aşağı yönde ayarladı. Kulübün lehine reklam gelirlerinin yüzde 60'ını ve ayrı bir beş milyonluk maddeyi içeren nihai bir sözleşme gönderdiler. Kesin tutar, bu kategorideki asgari ücrete bile ulaşmıyordu" ifadelerini kullandı.