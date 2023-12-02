Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final heyecanı başladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın finali yarın seyirci etabı ile son bulacak. 24 araç ve 48 sporcu mücadele ediyor.

Kahramanmaraş'ta Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final heyecanı başladı. Orman etabı ile başlanan turnuvanın finali yarın seyirci etabı ile son bulacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle Dulkadiroğlu İlçesi Kapıçam Tabiat Parkı'nda başlanan sezonun 7. ve son yarışında 4 kategoride 24 araç ve 48 sporcu mücadele ediyor.

10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez kat edecek olan ekipler, 3 Aralık Pazar günü ise 6 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.

Yarışma Direktörü Sefa Güzelbulut, "Bu yıl 14 aracımız start aldı birkaç ufak taklamız oldu iki yarışmacımız hafif yaralandı ve sağlık durumlarımız iyi. Programımız yarın 11.00'de başlayacak ve toplamda 3 etap parkurumuz var ve yarın gün sonunda Türkiye şampiyonası parkurumuz belli olacak. Bugün ki 100. yıl, yarınki ise Cumhuriyet etabımız" dedi.

Kıyasıya mücadeleler neticesinde kürsüye çıkmaya hak kazanan sporcular, yarın saat 18.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle kupa ve madalyalarına kavuşacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Türkiye Etkinlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BUGÜN (2 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 2 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu 2023? Hususi araçlara kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği zorunluluğu kimleri kapsıyor? CAN GÜRZAP NEDEN ÖLDÜ, ne zaman öldü? Can Gürzap kimdir, kaç yaşında, nereli, hastalığı neydi? 3 ARALIK NE GÜNÜ? 3 Aralık ne olarak kutlanıyor, anılıyor? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajları ve önemi! Tarih belli oldu! GTA 6 FRAGMAN YAYINLANDI MI? Gta 6 fragman yayınlanma tarihi belli oldu! Gta VI (6) fragman izle! Dursun Ali Erzincanlı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Dursun Ali Erzincanlı şiirleri! Güneş doğduktan sonra sabah namazı kılınır mı DİYANET? Sabah namazı güneş doğduktan kaç dakika sonra kılınır DİYANET? CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI? 2 Aralık 2023 Eczane çalışma saatleri! Tesla Cybertruck Türkiye fiyatı ne kadar, belli oldu mu? Cybertruck özellikleri neler, içi nasıl? Yalı Çapkını YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) İZLE! Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Ümit Özdağ hakkında neden soruşturma başlatıldı? Porshce CEO'su Nazif Mehmet Yazıcı kimdir? 2 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 2 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title