Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın finali yarın seyirci etabı ile son bulacak. 24 araç ve 48 sporcu mücadele ediyor.

Kahramanmaraş'ta Türkiye Offroad Şampiyonası'nın final heyecanı başladı. Orman etabı ile başlanan turnuvanın finali yarın seyirci etabı ile son bulacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle Dulkadiroğlu İlçesi Kapıçam Tabiat Parkı'nda başlanan sezonun 7. ve son yarışında 4 kategoride 24 araç ve 48 sporcu mücadele ediyor.

10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabını 4 kez kat edecek olan ekipler, 3 Aralık Pazar günü ise 6 kilometrelik seyirci etabını 3 kez geçerek yarışı tamamlayacak.

Yarışma Direktörü Sefa Güzelbulut, "Bu yıl 14 aracımız start aldı birkaç ufak taklamız oldu iki yarışmacımız hafif yaralandı ve sağlık durumlarımız iyi. Programımız yarın 11.00'de başlayacak ve toplamda 3 etap parkurumuz var ve yarın gün sonunda Türkiye şampiyonası parkurumuz belli olacak. Bugün ki 100. yıl, yarınki ise Cumhuriyet etabımız" dedi.

Kıyasıya mücadeleler neticesinde kürsüye çıkmaya hak kazanan sporcular, yarın saat 18.00'de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek ödül töreniyle kupa ve madalyalarına kavuşacak. - KAHRAMANMARAŞ