Kahramanmaraş'ta Amatör Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası etkinliği, sporcuların yürüyüşü ve ardından yapılan spor gösterileri ile kutlandı.

Kahramanmaraş'ta, "Amatör Spor Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 12 Şubat Parkı önünde toplanan sporcular ve katılımcılar, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından etkinlik kapsamında spor gösterileri gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı İbrahim Şenkon, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Ekrem Karaoğlan, Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

