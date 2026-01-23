Haberler

Kahramanmaraş İstiklalspor 1461 Trabzon FK maçı kar sebebiyle ertelendi

Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Kahramanmaraş'ta saat 14.00'de oynanması planlanan Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzon FK maçı, yoğun kar yağışı ve zemin koşulları nedeniyle ertelendi. Maçın yeni tarihi henüz belirlenmedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor- 1461 Trabzon FK maçı kar yağışı sebebiyle ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20. haftasında bugün saat 14.00'de oynanması planlanan Kahramanmaraş İstiklalspor - 1461 Trabzonspor FK karşılaşması öncesi Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Maçın oynanacağı AKDO Park'ın zemini de mücadele öncesi karla kaplandı. Hakemler karla kaplı sahada top ile kontrol yapıp maçın oynanamayacağını bildirdi ve maç ertelendi. Erteleme maçının ne zaman oynanacağı daha sonra belli olacak. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
