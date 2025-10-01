Haberler

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olacağını doğru tahmin eden bir içerik üreticisi, Liverpool'u Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 yeneceğini de önceden bilerek iki maç üst üste doğru tahmin yaptı. Söz konusu videonun hızla yayılması sonucu Galatasaray taraftarları, "Kahin misin be adam" şeklinde yorum yaptı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup edeceğini söyleyen bir içerik üreticisi, bu skorun Osimhen'in penaltı golüyle geleceğini belirtmişti.

SOSYAL MEDYAYI ŞAŞIRTTI

Frankfurt karşısında alınan farklı mağlubiyeti önceden bilen içerik üreticisi, Liverpool galibiyetini de tahmin ederek iki maç üst üste doğru sonuç öngörmüş oldu. Özellikle Liverpool'un formda oluşu ve Galatasaray'ın Avrupa'daki iç saha karnesi nedeniyle bu tahmin gerçekçi bulunmamıştı. Ancak bitiş düdüğüyle birlikte tahmin doğru çıktı.

İKİDE İKİ YAPTI

Galatasaray taraftarı, o içerik üreticisinin üst üste doğru tahminlerini sosyal medyada konuştu. Birçok kullanıcı, "Kahin misin be adam?" yorumlarıyla fenomenin öngörülerini gündeme taşıdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Münih'te art arda patlamalar! Polis geniş çaplı operasyon başlattı

Avrupa'nın göbeğinde art arda patlamalar! Polis operasyon başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye'yi sel vurdu! Ölüdeniz Çarşısı'nda yollar göle döndü

Görüntüler turizm cennetimizden! Sel sularında böyle yürüdüler
Kredi kartlarında yeni dönem bugün resmen başlıyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem bugün resmen başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.