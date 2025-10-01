Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Sosyal medyada yaptığı paylaşımda Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup edeceğini söyleyen bir içerik üreticisi, bu skorun Osimhen'in penaltı golüyle geleceğini belirtmişti.

SOSYAL MEDYAYI ŞAŞIRTTI

Frankfurt karşısında alınan farklı mağlubiyeti önceden bilen içerik üreticisi, Liverpool galibiyetini de tahmin ederek iki maç üst üste doğru sonuç öngörmüş oldu. Özellikle Liverpool'un formda oluşu ve Galatasaray'ın Avrupa'daki iç saha karnesi nedeniyle bu tahmin gerçekçi bulunmamıştı. Ancak bitiş düdüğüyle birlikte tahmin doğru çıktı.

İKİDE İKİ YAPTI

Galatasaray taraftarı, o içerik üreticisinin üst üste doğru tahminlerini sosyal medyada konuştu. Birçok kullanıcı, "Kahin misin be adam?" yorumlarıyla fenomenin öngörülerini gündeme taşıdı.