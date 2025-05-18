Kafileyi taşıyan otobüsün lastiği patladı, futbolcular taksiyle maça yetiştirildi

Kafileyi taşıyan otobüsün lastiği patladı, futbolcular taksiyle maça yetiştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya 2.Amatör Kümede mücadele veren Beyşehir Demirspor Futbol Takımı kafilesini deplasmana taşıyan otobüsün lastiği patlayınca, idareciler; futbolcular ve teknik heyeti müsabakaya taksi çağırarak yetiştirdi.

Konya 2.Amatör Kümede mücadele veren Beyşehir Demir spor Futbol Takımı kafilesini deplasmana taşıyan otobüsün lastiği patlayınca, idareciler; futbolcular ve teknik heyeti müsabakaya taksi çağırarak yetiştirdi.

Amatör ligde Beyşehir ilçesini temsil eden Beyşehir Demir spor Futbol Takımı, bugün Karatay ilçesinde Şehit Nihat Gün sahasında oynayacağı Maliye spor amatör lig maçı için Beyşehir'den yola çıktı. Kafileyi taşıyan otobüsün lastiği Konya girişindeki Akyokuş yakınlarında patladı, araç yoluna devam edemedi. Beyşehir Demir spor grupta iddiası olmamasına rağmen yöneticileri, ticari taksi tutarak futbolcuları maça yetiştirdi. Beyşehir Demir spor, futbolcularının taksiyle ulaştığı karşılaşmada Maliye spor'a mağlup oldu. Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, büyük bir fedakarlık ve sportmenlik örneği gösteren Beyşehir'i temsil eden amatör futbol takımının yöneticileri, antrenör ve oyuncularına teşekkür etti.

Konya ASKF'dan yayımlanan teşekkür mesajında; "Konya 2. Amatör Küme ve altyapıda mücadele eden amatör spor kulüplerimizden Beyşehir Demirspor bugün Şehit Nihat Gün sahasında oynayacağı büyükler Maliyespor maçı öncesinde örnek bir sportmenlik davranışı gösterdi. Beyşehir'den maç için çıkan Beyşehir Demirspor kafilesi, Konya girişi Akyokuş civarında aracın lastiğinin patlaması sonucu maça yetişememe durumuna göre ticari taksiler tutarak grupta iddiası olmamasına rağmen müsabakaya zamanında yetişerek amatörlüğün fedakarlık yönünün örneğini futbolcuları ile yaşayarak topluma sportmence bir davranış gösterdikleri için; maçı kaybettiler belki ama kulüp yönetimi, antrenör ve sporcuları olarak teşekkürü sonuna kadar hak ettiler" denildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı

Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Aslan şampiyonluk maçına çıkıyor! Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray-Kayserispor maçında ilk 11'ler belli oldu
Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor

Ali Koç tarih verdi! Fenerbahçe seçime gidiyor
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Brezilya futbolunun efsanesi Lucio yoğun bakıma alındı

Brezilya futbolunun efsanesi yoğun bakıma alındı
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak

Aziz Yıldırım sessizliğini bozuyor! Ali Koç'a tek bir çağrı yapacak
Hull City'de milli yıldızla ayrılık açıklandı

Avrupa kulübü, milli oyuncumuzu takımdan gönderdi
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.