Kafasına 25 dikiş atıldı: Federasyon, rakibine bunu yapan kaleciye acımadı

F.A. Cup'ta Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile Championship ekiplerinden Millwall arasında oynanan maçta konuk takımın kalecisi Liam Roberts, bir pozisyonda Jean-Philippe Mateta'ya çok sert bir müdahalede bulunmuştu ve kırmızı kart görmüştü. İngiltere Futbol Federasyonu, Roberts ile ilgili son kararını verdi.

CEZASI 3 MAÇTAN 6 MAÇA YÜKSELTİLDİ

Millwall kalecisi Liam Roberts'a ilk etapta 3 maç ceza veren Federasyon, karar değiştirerek cezayı yükseltti. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Jean-Phillippe Mateta'ya yaptığı sert hareket nedeniyle Roberts'a verilen 3 maçlık cezanın artırıldığı ve 30 yaşındaki kalecinin 6 maçtan men edildiği belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada verilen ilk cezanın yetersiz olduğu ve bu sebepten yükseltildiğine dikkat çekildi.

KAFASINA 25 DİKİŞ AÇILDI

Öte yandan karşılaşmayı 3-1 kazanarak turnuvada adını çeyrek finale yazdıran Crystal Palace, pozisyonun ardından hastaneye kaldırılan Fransız futbolcunun başına 25 dikiş atıldığını açıklamıştı.