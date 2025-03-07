Kafasına 25 dikiş atıldı: Federasyon, rakibine bunu yapan kaleciye acımadı
İngiltere Futbol Federasyonu, Millwall kalecisi Liam Roberts'a verilen 3 maçlık men cezasının 6 maça yükseltildiğini açıkladı. Roberts, Crystal Palace ile oynadıkları maçta Jean-Phillippe Mateta'ya yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kart görmüştü. Fransız futbolcunun kafasına 25 dikiş atılmıştı.
F.A. Cup'ta Premier Lig takımlarından Crystal Palace ile Championship ekiplerinden Millwall arasında oynanan maçta konuk takımın kalecisi Liam Roberts, bir pozisyonda Jean-Philippe Mateta'ya çok sert bir müdahalede bulunmuştu ve kırmızı kart görmüştü. İngiltere Futbol Federasyonu, Roberts ile ilgili son kararını verdi.
CEZASI 3 MAÇTAN 6 MAÇA YÜKSELTİLDİ
Millwall kalecisi Liam Roberts'a ilk etapta 3 maç ceza veren Federasyon, karar değiştirerek cezayı yükseltti. İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Jean-Phillippe Mateta'ya yaptığı sert hareket nedeniyle Roberts'a verilen 3 maçlık cezanın artırıldığı ve 30 yaşındaki kalecinin 6 maçtan men edildiği belirtildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada verilen ilk cezanın yetersiz olduğu ve bu sebepten yükseltildiğine dikkat çekildi.
KAFASINA 25 DİKİŞ AÇILDI
Öte yandan karşılaşmayı 3-1 kazanarak turnuvada adını çeyrek finale yazdıran Crystal Palace, pozisyonun ardından hastaneye kaldırılan Fransız futbolcunun başına 25 dikiş atıldığını açıklamıştı.