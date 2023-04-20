Kaf-Kaf'ta Mustafa Aşan'ın durumu belirsiz

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Mustafa Aşan, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Ağrı 1970 Spor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıktı ve oyuncunun ne zaman sahalara döneceği ise netleşmedi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da forma giyen Mustafa Aşan, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Ağrı 1970 Spor müsabakasında sakatlanarak oyundan çıktı ve oyuncunun ne zaman sahalara döneceği ise netleşmedi.

Karşıyaka'nın vazgeçilmez oyuncularından olan 34 yaşındaki futbolcu Mustafa Aşan, bu sezon yeşil-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 10 da sarı kart gördü. Aşan, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Ağrı 1970 Spor mücadelesinden sonra ağrılar hissedince yapılan tetkikler sonucunda aşırı zorlamadan dolayı sağ arka adalesinde birinci derecede yırtık tespit edildi. Tecrübeli orta saha oyuncusunun sakatlığı sebebiyle 23 Nisan Pazar günü oynanacak Çatalcaspor deplasmanında forma giyemeyecekken, 30 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak Orduspor FK müsabakasına ise yetiştirilmesi hedefleniyor.

Karşıyaka'da Mustafa Aşan'ın yokluğunda ise Erman Güraçar'ın, Fatih Ergen'e görev vermesi bekleniyor. - İZMİR