Kadrodan çıkarıldı: Fenerbahçe'de maça dakikalar kala şok sakatlık

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka temsilcisi Midtylland ile deplasmanda play-off turu bileti için karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde kritik maç öncesinde beklenmedik bir sakatlık yaşandı.

MAXIMIN SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARILDI

TRT Spor'un haberine göre; Allan Saint-Maximin, Danimarka'da olmasına rağmen dizindeki sakatlık sebebiyle maç kadrosuna alınmadı. Haberde Fransız futbolcunun son ana kadar kendisini denediği fakat oynayacak durumda olmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

TSİ 23.00'da başlayacak Midtylland- Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.

Midtjylland : Lössl, Gabriel, Diao, Bech, Paulinho, Castillo, Andresson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dijku, Çağlar, Yusuf Akçiçek, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.