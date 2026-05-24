Haberler

Osmaniye'de "Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması" düzenlendi

Osmaniye'de 'Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması'nda 10 ilden 150 sporcu mücadele etti. 4 kategoride yapılan yarışmada dereceye girenlere madalya ve kupa verildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen "Geleneksel Türk Okçuluğu Yarışması"nda 10 ilden 150 sporcu mücadele etti.

Kaymakamlık himayesi ve Aybars Spor Kulübü öncülüğünde Kadirli 7 Mart Stadyumu'nda gerçekleştirilen yarışma, 4 kategoride yapıldı.

Geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı organizasyonda "Tarih için bir ok at" temalı etkinlik de düzenlendi.

Atışlar sonucunda 8-11 yaş kategorisinde Aslı Teke ve Faruk Asan, 12-14 yaş kategorisinde Nur Cennet Deliaslan ve İsmail Efe Özgen, 15-17 yaş kategorisinde İlayda Erdoğan ve İsmail Biçici, 18 yaş ve üstü kategorisinde ise Aylin Berk ve Muhammet Sefa Döğüşcü birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupa verildi.

Aybars Spor Kulübü Başkanı Muhammet Ender Şan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkini düzenledikleri yarışmaya katılan sporculara teşekkür etti.

Kategorisinde birinci olan Nur Cennet Deliaslan da sıradaki hedefinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Menderes Özat
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

Ak Parti'nin acı günü! Eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti
DEM Parti'den CHP Genel Merkezi'ne polis operasyonuna ilk tepki

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere ilk tepki DEM Parti'den geldi
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi