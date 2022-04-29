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Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu oldu

Bolu'da düzenlenen Okullar Arası Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Kadir Has Ortaokulu, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

BOLU (İHA) - Bolu'da düzenlenen Okullar Arası Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Kadir Has Ortaokulu, Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Okullar Arası Cimnastik Türkiye Şampiyonası, 27-28 Nisan 2022 tarihleri arasında Bolu Murat Canbaş Cimnastik Salonunda düzenlendi. Şampiyonada Kayseri'yi temsil eden Kadir Has Ortaokulu Türkiye Şampiyonu, bireyselde Mehmet Eren Kökoğlu, Türkiye 1.'si ve Hüsnü Aktaş Türkiye 4.'sü Oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Türkiye Şampiyonası'ndan şampiyonluklarla dönen sporcuları ve antrenörleri Mehmet Bilgin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor, Haberler

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