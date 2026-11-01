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Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda ilk yarışı 3. bitirip podyuma çıktı

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Milli motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağı olan Jerez'deki ilk yarışı 3. tamamlayarak podyuma çıktı. I+DENT Takımı adına yarışan Erbay, bugünkü ikinci yarışı 4. bitirdi; sezon sonu genel klasman sıralaması henüz yayınlanmadı.

Milli motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda ilk yarışta 3'üncü olarak podyum sevinci yaşadı.

Ay-yıldızlı genç motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağına Jerez de la Frontera kentinde bulunan Circuito de Jerez Pisti'nde çıktı.

I+DENT Takımı adına Jerez'de dün ilk yarışı 3. tamamlamayı başaran Kadir Erbay, bugünkü ikinci yarışı ise 4. bitirdi.

İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezon sonu genel klasman sıralaması henüz yayınlanmadı.

Kaynak: AA
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