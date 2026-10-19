Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Karşıyaka yarın evinde Vakıfbank ile karşılaşacak

Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Karşıyaka yarın evinde Vakıfbank ile karşılaşacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda 3. haftada Akhisar Belediyespor'a 3-2 yenilen Karşıyaka, yarın evinde Vakıfbank ile karşılaşacak. Ligde 5. sıradaki Karşıyaka, saat 19.00'da başlayacak maçta galibiyeti bulunmayan 13. sıradaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda son olarak deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 3-2 yenilerek 3'üncü haftada mağlubiyetle tanışan Karşıyaka, yarın evinde Vakıfbank ile karşı karşıya gelecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Ligde 5'inci sırada yer alan yeşil-kırmızılı takım, galibiyeti bulunmayan 13'üncü basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Gruptaki diğer maçlar ise şu şekilde:
13.30 İBB Spor-Bergama Bld
14.00 Yeşilyurt-Bodrumspor
16.00 Bahçelievler Bld-İzmir DSİ
18.00 Aydın BŞB-Denizli BŞB
19.00'da Altınordu-Akhisar Bld