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Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Üsküdar Belediyespor deplasmanda Göztepe'yi 34-29 yendi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 34-29 yendi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 13-12 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 34-29 yendi.

Konuk ekip, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Üsküdar Belediyespor, müsabakadan 34-29 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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