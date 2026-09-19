Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Üsküdar Belediyespor deplasmanda Göztepe'yi 34-29 yendi

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Üsküdar Belediyespor deplasmanda Göztepe'yi 34-29 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 34-29 yendi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 13-12 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürerek galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 4. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 34-29 yendi.
Konuk ekip, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 13-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Üsküdar Belediyespor, müsabakadan 34-29 galip ayrıldı.
Kaynak: AA