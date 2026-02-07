Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun son haftası oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de normal sezonun son hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasına göre 14'üncü haftanın maç programı şöyle:

8 Şubat Pazar:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı (Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi)

17.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Üçevler)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak-Göztepe (Bodrum Binnaz Karakaya)

9 Şubat Pazartesi:

18.00 MC Sistem Yurdum-Ortahisar Belediyespor ((Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Statü

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde 2025-26 sezonu lig etabı tamamlandıktan sonra THF'nin belirlediği tarihlerde play-off etabı düzenlenecek.

Play-off etabı, normal sezonda ligi ilk 4 sırada tamamlayan takımlar arasında oynanacak. Play-off etabını birinci tamamlayan takım, 2025-26 sezonu Kadınlar Süper Ligi şampiyonu olacak.

Play-off etabına katılmaya hak kazanamayan diğer takımlar "play-out" karşılaşmaları yapacak. Play-out etabı sonunda son 2 sırada yer alan takımlar Hentbol Kadınlar 1. Ligi'ne düşecek.

Kadınlar Süper Ligi şampiyonu, play-off ikincisi ve üçüncüsü ile Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası şampiyonu takım gelecek sezon Avrupa'da mücadele edecek.