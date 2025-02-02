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Kadınlar Hentbol Süper Lig: Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni Yendi

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Kadınlar Hentbol Süper Lig 14. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Bodrum'da oynanan maçta ev sahibi ekip, ilk yarıyı 17-13 önde tamamladı ve maçı 31-28 galip bitirdi.

Kadınlar Hentbol Süper Lig 14. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 31-28 yendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-13 üstünlükle tamamlarken, karşılaşmadan da 31-28 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Spor
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