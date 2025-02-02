Kadınlar Hentbol Süper Lig: Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni Yendi
Kadınlar Hentbol Süper Lig 14. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Bodrum'da oynanan maçta ev sahibi ekip, ilk yarıyı 17-13 önde tamamladı ve maçı 31-28 galip bitirdi.
Kadınlar Hentbol Süper Lig 14. haftasında Armada Praxis Yalıkavak, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 31-28 yendi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 17-13 üstünlükle tamamlarken, karşılaşmadan da 31-28 galip ayrıldı.