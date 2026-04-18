Kadınlar EuroLeague'de sezonun MVP'si Galatasaray'dan Dorka Juhasz

ULUSLARARASI Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 2025-2026 sezonu ödülleri sahiplerini bulurken, sezonun en değerli oyuncusu (MVP) Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Dorka Juhasz oldu.

Zaragoza'daki Edificio Pignatelli'de gerçekleşen etkinliğe FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ve FIBA Avrupa ile Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok katıldı.

Sezon ödüllerinin kazananları, EuroLeague Kadınlar koçlarının, oyuncuların, medya mensuplarının ve taraftarların oylarının birleştirilmesiyle belirlendi.

Bu seneki MVP ödülünü Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Dorka Juhasz kazandı ve bu ödülü kazanan ilk Macaristanlı oyuncu oldu. 26 yaşındaki oyuncu, ayrıca ödülün şimdiye kadarki en genç kazananı oldu ve maç başına 12.8 sayı üretirken sahadan %52 isabetle oynayıp 16.8 performans verimlilik puanına ulaştı. Buna ek olarak maç başına 8.0 ribaund ortalaması yakaladı.

FENERBAHÇE OPET'TEN 3 İSİM BİRİNCİ EN İYİ 5'TE

Törende, FIBA Kadınlar EuroLeague'de yılın birinci, ikinci ve üçüncü en iyi 5'leri de açıklandı.

Birinci takımda; Fenerbahçe Opet'ten Julie Allemand, Iliana Rupert ve Emma Meesseman, Basket Landes'tan Leila Lacan ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Dorka Juhasz yer aldı.

İkinci takım ise Gabby Williams (Fenerbahçe Opet), Mariona Ortiz (Casademont Zaragoza), Murjanatu Musa (Basket Landes), Jessica Shephard (Beretta Famila Schio) ve Mariam Coulibaly'den (Casademont Zaragoza) oluştu.

Kadınlar EuroLeague üçüncü en iyi beşinde ise, Kayla Mc Bride (Fenerbahçe Opet), Helena Pueyo (Casademont Zaragoza), Awak Kuier (Galatasaray Çağdaş Faktoring), Juste Jocyte (Spar Girona), Kaila Charles (Umana Reyer Venezia) yer aldı.

Ödüle layık görülen diğer isimler şöyle:

Yılın en iyi defans oyuncusu: Gabby Williams (Fenerbahçe Opet)

Yılın en iyi genç oyuncusu: Leila Lacan (Basket Landes)

Yılın koçu: Julie Barennes (Basket Landes)

Sezonun en iyi oyunu: Marine Johannes (Galatasaray Çağdaş Faktoring)

Kulüp mükemmeliyet ödülü: Fenerbahçe Opet

Sportif miras ödülü: Ann Wauters

Kaynak: Demirören Haber Ajansı