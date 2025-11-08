Haberler

Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'a gol oldu yağdı

Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'a gol oldu yağdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray GAİN, konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, namağlup liderliğini sürdürdü.

  • Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti.
  • Galatasaray, bu sezon tüm maçlarını kazanarak 21 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
  • Galatasaray'ın gollerini Valentina Giacinti, Ebru Topçu, Marta Silva ve Marie Manga kaydetti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray GAİN ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 5-0'lık net bir skorla kazandı.

GALATASARAY GOL OLDU YAĞDI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Valentina Giacinti, 39. dakikada Ebru Topçu, 45+1. dakikada Marta Silva ve 76 ile 90+1. dakikalarda Marie Manga kaydetti.

NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, bu sezonki tüm maçlarını kazanarak 21 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Yüksekovaspor'u konuk edecek. Beşiktaş, deplasmanda İzmir ekibi Bornova HİTAB ile karşı karşıya gelecek.

Ekim Devrim Manduz
Haberler.com / Spor
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Yangın faciasında kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

orda da osimhen mi var

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Fenomen 'İnersen çıkamazsın' denilen 90 metrelik çukura girdi! Aşağı gördükleri korkunç

Fenomen "İnersen çıkamazsın" denilen 90 metrelik çukura girdi
Uyurken bacağı banka sıkışan adamı itfaiye kurtardı

Ekiplerin görüp görebileceği en garip yardım çağrısı
18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok

18 milyonluk lüks araçla ölümden dönen iş insanına markadan büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Oyuncu Kıvanç Kasabalı'nın babası hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu acı haberi duyurdu: Cenaze ayrıntıları paylaşıldı
Komşuların kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Komşuların kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, ailesi yaralandı
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım

Mehmet Ali Erbil günah çıkardı: Onu bırakmamalıydım
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
'Cehennem Necati' için yeniden tutuklama kararı

"Cehennem Necati" için yeni karar
Kız meselesi cinayetle noktalandı! Konum atarak katilini ayağına çağırmış

Kız meselesi kanlı bitti! Konum atarak katilini ayağına çağırmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.