Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'a gol oldu yağdı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray GAİN ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 5-0'lık net bir skorla kazandı.

GALATASARAY GOL OLDU YAĞDI

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Valentina Giacinti, 39. dakikada Ebru Topçu, 45+1. dakikada Marta Silva ve 76 ile 90+1. dakikalarda Marie Manga kaydetti.

NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, bu sezonki tüm maçlarını kazanarak 21 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Yüksekovaspor'u konuk edecek. Beşiktaş, deplasmanda İzmir ekibi Bornova HİTAB ile karşı karşıya gelecek.