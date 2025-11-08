Kadınlar derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'a gol oldu yağdı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray GAİN, konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, namağlup liderliğini sürdürdü.
- Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti.
- Galatasaray, bu sezon tüm maçlarını kazanarak 21 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
- Galatasaray'ın gollerini Valentina Giacinti, Ebru Topçu, Marta Silva ve Marie Manga kaydetti.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray GAİN ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 5-0'lık net bir skorla kazandı.
GALATASARAY GOL OLDU YAĞDI
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Valentina Giacinti, 39. dakikada Ebru Topçu, 45+1. dakikada Marta Silva ve 76 ile 90+1. dakikalarda Marie Manga kaydetti.
NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, bu sezonki tüm maçlarını kazanarak 21 puana ulaştı ve namağlup liderliğini sürdürdü. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında Yüksekovaspor'u konuk edecek. Beşiktaş, deplasmanda İzmir ekibi Bornova HİTAB ile karşı karşıya gelecek.