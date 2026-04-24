Kadınlar Bölgesel Lig voleybol final müsabakaları Osmaniye'de başladı
Kadınlar Bölgesel Lig voleybol final müsabakaları, Osmaniye'de başladı.
Tosyalı Spor Salonu'ndaki müsabakalarda, Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten 6 takım birincilik için mücadele edecek.
Finallerin ilk maçında Mersin Yenişehir Gençlerbirliği takımı, Adana Akkapı Mtal Spor Kulübünü 3-1 yendi.
Pazar günü sona erecek müsabakalar sonucunda birinci olan takım ikinci lige yükselecek.
Kaynak: AA / Ümit Kahrıman