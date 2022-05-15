Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe - Haberler

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
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HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3'üncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, şampiyon oldu.
HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3'üncü maçında Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi'ni deplasmanda 97-71 yenen Fenerbahçe Safiport seride durumu 3-0 yaparak, şampiyon oldu.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan Fenerbahçe Safiport, ilk periyodu 25-17 önde tamamladı. İkinci periyotta da etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertli ekip, devreye 46-35 galip girdi. Maçın 3. periyodunda aradaki sayı farkını iyice açan Fenerbahçe, bu bölümü de 75-55 galip kapadı. Maçın son periyodunda rahat bir oyun çıkartan Fenerbahçe, maçı 97-71 kazanarak seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğu elde etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik xx, Fatih Güler xx, İsmail Binbir xx
Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 9, Shavonte Sade Zellous xx 19, Feride Şevval Akalan x 9, Yeliz Doğan x 4, Sinem Ataş xx 17, Asya Ülker x 5, Esra Ural Topuz x 8
Başantrenör: Osman Olcay Orak
Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xxx 22, Bazoukou xx 8, Olcay Çakır Turgut xx 16, İdil Saçalır x 3, Şerife Alperi Onar x 6, Elizabeth Williams xx 15, Tuğçe Canitez x 4, Mc Bride xxx 19, Irine Stokes x 4
Başantrenör: Victor Lapena
1. Periyot: 17-25 (Fenerbahçe Safiport lehine)
Devre: 35-46 (Fenerbahçe Safiport lehine)
3. Periyot: 55-75 (Fenerbahçe Safiport lehine) - MERSİN