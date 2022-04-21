Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 5'i açıklandı - Haberler

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 5'i açıklandı

AA - Emre Doğan - Spor
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 5'i açıklandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 5'i belli oldu.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 5'i belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, ilk 5'te yer alan oyuncular şöyle:

LaTanya White (Çankaya Üniversitesi), Alina Iagupova (Fenerbahçe Safiport), Jelena Dubljevic (BOTAŞ), Alaina Coates (Nesibe Aydın), Teaira McCowan (OGM Ormanspor)

Ligde normal sezonun ardından Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, Galatasaray, BOTAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Çankaya Üniversitesi, play-off oynamaya hak kazanmıştı.

AA / Emre Doğan - Spor

Basketbol Süper Ligi, basketbol, Play Off, Türkiye, Spor, Haberler

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