Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 93 Galatasaray: 79
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İzmit Belediyespor, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 93-79 mağlup etti. İzmit Belediyespor'un başarılı performansıyla galip geldiği maçta Ayşe Cora 28, Khaalia Hillsman 24 ve Jaime Nared 21 sayıyla öne çıktı. Galatasaray'da ise Bria Nicole Hartley 22 ve Julie Vanloo 20 sayıyla mücadele etti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında İzmit Belediyespor, konuk ettiği Galatasaray'ı 93-79 mağlup etti
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Murat Ciner, Hüseyin Çamcı, Batuhan Mert Gül
İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 24, Gergana Ivanova 9, Sierra Lashe Calhoun 9, Derya Kavak, Ayşe Cora 28, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Jaime Nared 21, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 2
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Galatasaray: Nalyssa Rae Smith 19, Myisha Hines Allen 12, Büşra Akbaş, Sude Yılmaz 4, İnci Güçlü, Meltem Yıldızhan 2, Harika Gözde Eldaş, Bria Nicole Hartley 22, Julie Vanloo 20
Başantrenör: Milos Paden
1. Periyot: 23-24 (Galatasaray lehine)
Devre: 47-43 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 74-63 (İzmit Belediyespor lehine) - KOCAELİ