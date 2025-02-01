Danilos Pizza, Emlak Konut'a Yenildi
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20. haftasında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, sahasında Emlak Konut'a 90-66 mağlup oldu. İlk periyodu önde kapatan Danilos Pizza, devreyi geride tamamladıktan sonra üçüncü periyotta da üstünlüğü rakibine kaptırarak maçı kaybetti.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Kocaeli temsilcisi Danilos Pizza, sahasında karşılaştığı Emlak Konut'a 90-66 mağlup oldu.
Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Murat Ciner, Yiğit Emre Şimşek, Burak Durmuş
Danilos Pizza: Destanni Henderson 26, Hande Çelebi 2, Zia Alexandria Cooke, Yağmur Bul, Yağmur Kübra Taşar 10, Beatrice Mompremier 17, Terezia Palenikova 11, Aysude Torcu
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Emlak Konut: Gamze Takmaz 6, Jessica Thomas 17, Ceren Akpınar, Sehernaz Çidal 9, İnci Güçlü, Feray Laiç, Victoria Ayo Macaulay 22, Berfin Sertoğlu 15, Robyn Lashae Parks 10, Astou Barro Ndour Gueye 11
Başantrenör: Murat Alkaş
1. Periyot: 18-17 (Danilos Pizza lehine)
Devre: 38-39 (Emlak Konut lehine)
3. Periyot: 53-65 (Emlak Konut lehine) - KOCAELİ