Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Sezonu Başlıyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonunda ilk hafta 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Ligde Kayseri'nin temsilcisi Melikgazi Kayseri Basketbol, ilk hafta kendi evinde sporseverlerin ücretsiz izleyebileceği maçta Bursa temsilcisi Danilo's Pizza'yı konuk edecek.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi öncesinde transferini erken tamamlayarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Sezon öncesinde ErciyesYüksek irtifa KampMerkezi'nde güç depolayan, ardından iki farklı turnuvada gücünü test edenKayseri ekibi ligde ilk maçını 29 EylülPazar günü oynayacak.

Ligin ilk maçında Bursa temsilcisi Danilo's Pizza ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar bu maç ile ilgili son çalışmasını yarın gerçekleştirecek. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanacak olan Melikgazi Kayseri Basketbol - Danilo's Pizza karşılaşması 29 Eylül Pazar günü Kadir Has SporSalonu'nda saat 16.00'da başlayacak.Karşılaşmayı sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. - KAYSERİ